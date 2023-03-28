Под Каменском-Уральским легковушка сбила школьника

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 марта в 15:50 на перекрестке без светофора у дома №10 по улице Комсомольская в селе Покровское под Каменском-Уральским произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ и 12-летнего велосипедиста. Об этом пишет портал KU66.RU.

По предварительной информации, 19-летний водитель за рулем отечественной легковушки, двигаясь по Комсомольской со стороны Заречной в сторону Дорожников, при повороте налево не предоставил преимущество 12-летнему велосипедисту, который двигался со встречного направления прямо, и наехал на него.

С травмами школьника доставили в городскую больницу Каменска-Уральского. Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв. По факту аварии проводится проверка.