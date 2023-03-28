В машине парочки обнаружили около 40 граммов неизвестного вещества Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали сожителей, торговавших синтетическими наркотиками. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

- Полицейские выявили злоумышленников, находившихся в автомобиле на территории СНТ в Орджоникидзевском районе, - рассказали в полиции. - В ходе досмотра автомашины, принадлежащей задержанной женщине, оперативники обнаружили около 40 граммов неизвестного вещества.

В квартире парочки нашли и изъяли более 1,3 килограмм подобного вещества. Также там обнаружили упаковочные материалы, весы и прочие предметы, используемые при расфасовке наркотиков.

Специалисты провели исследование и выяснили, что у пары были найдено синтетическое наркотические средство метадон. Сейчас на 33-летнего мужчину и его 40-летнюю сожительницу завели уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере». Парочку задержали.

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