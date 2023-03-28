В Нижнем Тагиле на светофоры потратят 74 миллиона рублей

Новые светофоры появятся на улицах Нижнего Тагила Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле на установку трех новых и модернизацию 15 старых светофоров потратят 74,4 миллиона рублей. Также на эти деньги в городе установят видеокамеры для мониторинга транспортного потока. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Светофоры заменят и обновят в два этапа: первый – до конца октября 2023 года, второй – с 1 ноября до конца октября 2024 года.

Речь идет о светофорах на пересечении улицы Островского с улицами Газетная, Ломоносова, Серова, улицы Фрунзе рядом с бывшим ТЦ «Мегамарт», а также улицами Черемшанская, Черных, Космонавтов, и рядом с остановкой ДК Юбилейный, на перекрестках улиц Зари и Максарева, Победы и Пархоменко.

На втором этапе обновят светофоры на пересечении Черноисточниского шоссе с улицами Дружинина, Бригадная, Коммуны, Лисогорская, у школы №90, и на остановках «Карьер» и «Универсам», а также по улице Зари рядом с магазином «Кедр». В Центре управления дорожным движением смонтируют видеостену.