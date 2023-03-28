Депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за сокрытие данных о своих доходах

Фото: официальный сайт Екатеринбургской городской Думы
Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании 28 марта проголосовали за сокрытие данных о своих доходах. Информацию будут публиковать в обобщенном виде.
- Парламентарии поддержали внесение изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы, - сообщили в пресс-службе Гордумы. - Эту информацию предлагается публиковать в обобщенном виде с исключением персональных данных. Таковы требования федерального закона.
«За» проголосовали 28 депутатов, ни один не высказался против, воздержались четверо, и один не проголосовал.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов без личных данных. Он вступил в силу с 1 марта 2023 года.
Напомним, в феврале мы писали, что у трех депутатов гордумы Екатеринбурга Александра Караваева, Антона Швалева и Виктора Сомикова нашли ошибки в декларациях о доходах.
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