УрФУ выдвинул на выборы в Гордуму Екатеринбурга своего кандидата

Выборы в Гордуму пройдут в сентябре 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Большой ученый совет Уральского федерального университета выдвинул на осенние выборы в Городскую думу Екатеринбурга главу департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий.
По словам будущего кандидата в депутаты, ее возможное избрание позволит наладить сотрудничество вузов с органами власти, что позволит студентам получить необходимые навыки и компетенции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Анна Гурарий горовит, что в УрФУ есть большое число профессионалов, которые готовы включиться в процесс развития города.
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