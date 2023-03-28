УрФУ выдвинул на выборы в Гордуму Екатеринбурга своего кандидата

Выборы в Гордуму пройдут в сентябре 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большой ученый совет Уральского федерального университета выдвинул на осенние выборы в Городскую думу Екатеринбурга главу департамента политологии и социологии гуманитарного института УрФУ Анну Гурарий.

По словам будущего кандидата в депутаты, ее возможное избрание позволит наладить сотрудничество вузов с органами власти, что позволит студентам получить необходимые навыки и компетенции. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Анна Гурарий горовит, что в УрФУ есть большое число профессионалов, которые готовы включиться в процесс развития города.

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