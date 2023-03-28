Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области перед мостами взрывают лед, чтобы предотвратить нежелательные последствия ледохода.

- Весной, когда начинается ледоход, перед мостами скапливаются заторы из ледяных глыб, которые могут привести к разрушению старых сооружений и отрезать от «большой земли» десятки населенных пунктов, - рассказали в департаменте информационной политики.

Для проведения взрывных работ привлекаются специализированные организации с соответствующей лицензией. Рядом взрывными работами на берегу всегда дежурят сотрудники МЧС.

Специалисты начали с моста в селе Туринская Слобода. Также освобождены мосты на подъезде к деревне Барбашина, на подъезде к деревне Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и села Липовское.

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