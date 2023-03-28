Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» перевез 10-тысячного пассажира.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Им стала жительница Екатеринбурга Елена Овчинникова, которая вместе с семьей совершила поездку в Верхнюю Пышму в субботу, 25 марта. Юбилейного пассажира поздравили начальник поезда и представители Свердловской железной дороги. Елене вручили сертификат о начислении 10 000 баллов в программе «РЖД Бонус», диплом юбилейного пассажира и памятные подарки.

– Ретропоезд «Уральский экспресс» пользуется большой популярностью у туристов, людей, путешествующих семьями, и детских экскурсионных групп. Всего за три с небольшим месяца мы перевезли 10 тысяч пассажиров. Этот проект стал яркой визитной карточкой не только Свердловской магистрали, но и Екатеринбурга, и всего Урала, – отметил заместитель начальника СвЖД по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин.

Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» (дневной) курсирует по выходным дням по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о.п. Верхняя Пышма.Музей с 1 декабря 2022 года. Продолжительность ретротура (включая остановку на ст. Шувакиш и 3,5 часа свободного времени в Верхней Пышме для посещения Музейного комплекса УГМК) 6 часов 20 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35 местного времени. Возвращение в 15:55.

В вечернее время по средам и пятницам в апреле назначены специальные рейсы «Уральского экспресса» по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Продолжительность ретротура по вечернему кольцу 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05 местного времени. Возвращение в 21:40. Поездки состоятся 5, 7, 12, 14,19, 21, 26, 28 апреля.

В пути можно отведать традиционные блюда уральской кухни, сделать памятные снимки (есть специальное фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий). Интерьеры и экстерьер вагонов выполнены в стилистике начала XX века, работают вагон-ресторан, вагон-бар.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке нужно выбрать дату, указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический.

В ретропоезде действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, понижающие стоимость проезда.

Данные о 10-тысячном пассажире получены с помощью автоматизированной системы управления резервированием мест и билетно-кассовыми операциями АСУ «Экспресс».