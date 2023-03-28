В Екатеринбурге смягчили приговор бывшему начальнику городской полиции

Бывший начальник городской полиции будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима 9 лет и 4 месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката и апелляционное представление прокурора на приговор экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, осужденному по ст. 222 ч.1 (Незаконное приобретение боеприпасов) и ст. 290 ч.6 УК РФ (Получение взятки).

- Судебной коллегией принято решение: исключить осуждение Трифонова И.Ю. за незаконное приобретение боеприпасов, и смягчить назначенное ему по ч. 1 ст. 222 УК РФ наказание до 10 месяцев лишения свободы, - рассказали в Свердловском областном суде.

В итоге бывший начальник городской полиции будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима 9 лет и 4 месяца.

Также Игорь Трифонов лишен специального звания генерал-майор полиции и государственной награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Деньги, находящиеся у него на счетах, судом решено конфисковать в доход государства.

Кроме того, суд на три года лишил экс-начальника УМВД Екатеринбурга права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением организационно-распорядительных и управленческих функций.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru