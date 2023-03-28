В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 27 марта поезд насмерть сбил мужчину. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал, однако это не помогло.

- Около 23 часов 50 минут на 1912 км ст. Богданович Свердловской железной дороги машинистом пассажирского поезда N92 смертельно травмирован мужчина, который переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом, - рассказали в Свердловской транспортной прокуратуре.

После произошедшего прокуратурой и Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте начата проверка. Специалисты дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Личность погибшего и обстоятельства травмирования устанавливается. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru