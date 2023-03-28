В Екатеринбурге продолжаются поиски 39-летнего мужчины из Иркутска

Василий Кутепов приехал в Екатеринбург в 2019 году Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге продолжаются поиски 39-летнего Василия Кутепова из Иркутска, пропавшего 1 марта. Мужчину разыскивают полицейские и волонтеры.

- Информации очень мало. На сегодняшний день нами проверены больницы - информации о Василии нет, не поступал. Ориентировками оклеено место, где он предположительно проживал (точное не известно). Поскольку по данным полиции на общественным транспорте он из Екатеринбурга не выезжал, подключили чаты дальнобойщиков, просим их обращать внимание, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Напомним, Василий Кутепов приехал в Екатеринбург в 2019 году. Он поддерживал связь с мамой, которая осталась в Иркутске. Но 1 марта перестал выходить на связь. Известно, что он работал в строительной компании, но информации о ее названии и адреса нет.

- Обращаемся к возможному работодателю, коллегам, соседям: посмотрите на ориентировку, если вы знаете этого человека, если вы работали с ним, видели (пусть даже несколько недель назад). Позвоните на горячую линию отряда 8(800)700-54-52, - обращаются к знакомым Василия волонтеры.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге полицейские разыскивают 16-летнюю Маликахон Исомиддин Исмоилову, которая вышла из дома еще 6 марта и до настоящего времени не вернулась.

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