На Уралмаше неадекватный мужчина разнес припаркованный автомобиль

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
На Уралмаше возле дома по улице Индустрии в ночь на 27 марта неадекватный мужчина разнес припаркованный автомобиль. Об этом рассказали подписчики группы во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». По словам очевидцев, у машины были разбиты стекла, а рядом на асфальте были раскиданы вещи.
- Сообщение о неадекватном мужчине поступило в отдел полиции № 15. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали буйного мужчину, однако ввиду его состояния пришлось передать его бригаде скорой медицинской помощи, которая госпитализировала гражданина в специализированное медучреждение, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Полиция продолжает проверка по факту инцидента. На данный момент владелец автомобиля с заявлением в полицию не обращался.
Напомним, ранее во дворе дома № 118 по улице Малышева трое мужчин разбили Nissan Almera используя доски и камни. Хозяйка автомобиля рассказала, что на ремонт машины и покраску уйдет порядка 200 тысяч рублей. Горожанка обратилась в полицию.
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