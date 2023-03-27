Сотрудники предприятия получили свою зарплату в полном объеме Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Красноуфимске работники предприятия-банкрота получили выплаты на 6,5 миллионов рублей. 86 сотрудников восемь месяцев не получали свою зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, свердловчане не получали деньги за работу с мая по декабрь 2021 года. Тогда образовалась задолженность. Однако в 2022 году предприятие было объявлено банкротом.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору предприятия внесла представления об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а также возбудила в отношении руководителя административное дело по чч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства), - рассказали в ведомстве.

Прокуратура вынесла представление руководителю ГУФССП России по Свердловской области. После вмешательства ведомства 86 сотрудников наконец получили зарплату за несколько месяцев работы. Задолженность погашена в полном объеме.

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