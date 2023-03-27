Бастрыкин заинтересовался случаем свердловчанки, у которой сгнила челюсть после похода к стоматологу

Председатель СК РФ заинтересовался делом свердловчанки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заинтересовался случаем свердловчанки, у которой начала гнить челюсть после похода к стоматологу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

- Жительница Екатеринбурга через средства массовой информации обратилась к Бастрыкину А.И. Со слов женщины, в связи с ненадлежащим оказанием стоматологических услуг ей потребовалась длительная реабилитация, - говорится в сообщении.

Следственным комитетом Свердловской области уже организована процессуальная проверка по делу. Теперь председатель СК попросил представить доклад о ходе проверки и установлении обстоятельств от и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д.

Ранее екатеринбурженка действительно обращалась к Александру Бастрыкину. Вместе с юристом Юлией Липинской она написала просьбу председателю СК о возбуждении уголовного дела.

Напомним, женщина посетила статмологическую клинику еще в 2019 году. Причиной обращения стало гноение десны под верхним имплантом. Однако после его смены женщина столкнулась с еще более тяжелыми последствиями. За несколько лет свердловчанка в пустую отдала больше 200 тысяч рублей, пытаясь решить проблему.

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