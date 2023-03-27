Десять огнеборцев прибыли тушить квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском из горящей пятиэтажки спасли людей. Пожар произошел на улице Ялунина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило дежурному в восемь утра 27 марта. Причина пожара неизвестна.

- На площади двух квадратных метров повреждены: стены, пол и домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место прибыли три пожарные машины и десять спасателей. Им удалось вывести из задымленного здания двух людей, в том числе ребенка. Пожар удалось потушить всего за две минуты. О пострадавших в ЧП не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге на Уралмаше в доме на Ломоносова, 61 произошел крупный пожар. Загорелась многоэтажка. Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек из задымленного здания. Как сообщают огнеборцы, в пожаре пострадал один человек.

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