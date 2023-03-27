Екатеринбуржец может отправиться в тюрьму за кражу велосипеда в Академическом

Кража произошла еще в сентябре 2022 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Екатеринбуржец может отправиться в тюрьму за кражу велосипеда. Его похитили в Академическом. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Велосипед пропал из подземной автостоянки на Павла Шаманова в сентябре 2022 года. Владелец транспорта сообщил об этом в полицию. Он утверждал, что неизвестный украл его велобайк.
- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД г. Екатеринбурга в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали, - рассказали в полиции.
Вора нашли. Мужчину отвезли в дежурную часть. Им оказался 30-летний екатеринбуржец. Как оказалось, украденный велосипед он продал перекупщикам.
На свердловчанина завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.
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