Транспортное средство после аварии забрал эвакуатор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полицейский УАЗ попал в аварию. Инцидент произошел днем 27 марта на улице Газетной. Кто стал виновником происшествия, пока неизвестно.

По сообщениям подписчиков Telegram-канала «Инцидент. Нижний Тагил», самостоятельно машина уехать уже не смогла, на помощь вызывали специальную технику. Были ли в ДТП пострадавшие, на тот момент не было известно.

- Транспортное средство после аварии забрал эвакуатор. Сотрудники правоохранительных органов в ДТП не пострадали. Подробности происшествия будут сообщены позже, - отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, в Екатеринбурге вечером 26 марта произошло жуткое ДТП. На улице 8 марта, 197 пьяный водитель Citroen влетел сначала в Nissan Tiida, а затем столкнулся с машиной скорой помощи.