Неизвестная девушка, представившись ее внучкой, испуганно заявила, что стала виновником серьезной аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам 500 тысяч рублей, став жертвой стандартной схемы обмана «Ваш родственник попал в ДТП». Пожилая женщина рассказала, что была дома, когда на стационарный телефон поступил звонок.

Неизвестная девушка, представившись ее внучкой, испуганно заявила, что стала виновником серьезной аварии, и теперь ей нужны деньги, чтобы урегулировать этот вопрос.

- Позже растерявшуюся пенсионерку переключили на мужчину, он объяснил, что якобы «родственники» «пострадавшей» для непривлечения «внучки» к уголовной ответственности требуют 700 - 800 тысяч, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина рассказала, что у нее есть только 500 тысяч сбережений, вскоре к ней прибыл «курьер» и забрал деньги. Только после завершения звонка женщина поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело «Мошенничество».