В Екатеринбурге патрульные задержали рецидивиста с мефедроном и марихуаной

На 39-летнего мужчину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали рецидивиста, у которого при себе нашли наркотики. Теперь ему грозит срок за хранение веществ. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Подозрительного мужчину патрульные заметили днем 23 марта на улице Народной Воли. Его задержали, а при себе у мужчины были свертки с неизвестным содержимым. Изъятое отправили на экспертизу. А молодого человека отвезли в дежурную часть.

- Как установили эксперты, в первом случае изъятым веществом оказался синтетический наркотик - мефедрон весом 0,59 грама, во втором - 0,68 грамма марихуаны, - рассказали в полиции.

Как оказалось, 39-летний мужчина индивидуальный предприниматель. Ранее он уже отбывал наказание за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, кражи, угон, грабеж, угрозу убийством.

Мужчина признался, что приобрел веществ для личного использования. На него завели уголовное дело за хранение наркотиков. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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