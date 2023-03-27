На Урале толпа подростков замотала сверстника скотчем и сняла издевательства на телефон

Инцидентом уже заинтересовались в полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Синяхиче толпа подростков жестоко поиздевалась над своим сверстником и засняла происходящее на телефон. По данным издания ЕАН, с подростка сняли штаны, а также перемотали его скотчем. Жители ПГТ утверждают, что расправу устроили школьники 8-9 классов.

По данным «КП-Екатеринбург», все подростки - члены местного байкерского сообщества.

- Указанный факт зарегистрирован в книге учета заявлений и сообщений граждан о происшествиях дежурной части Алапаевского отдела полиции. Проверка по данному факту поручена службе по делам несовершеннолетних, - уточнили в МО МВД «Алапаевский».

Напомним, в январе в Нижнем Тагиле подростки жестоко избили сверстницу. Инцидент произошел в туалете одной из школ на Вые. Драку школьниц записали на видео очевидцы.