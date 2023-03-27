На федеральном канале выйдет заключительный сезон сериала с участием Яны Трояновой

В новом сезоне сериала снова снимется екатеринбургская актриса Яна Троянова Фото: Борис КУДРЯВОВ

На федеральном канале выйдет заключительный сезон сериала «Ольга», в котором главную роль играет свердловская актриса Яна Троянова. Новые серии комедии можно будет увидеть уже с 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «ТНТ».

- В финальном сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причем для каждого из ее членов – свои. Авторы сериала обещают непредсказуемое завершение сюжетных линий всех основных персонажей, - рассказали в пресс-службе.

В новом сезоне комедии главная героиня Ольга, роль которой играет актриса Яна Троянова из Екатеринбурга, достигнет дзена. Все ее дети живут своей жизнью. Однако одиночество приведет Ольгу в детский дом. У остальных героев сериала также произойдет множество изменений в жизни. Создатели сериала обещают, что в заключительном сезоне зрители смогут увидеть много экшена. Их ждут прыжки с 30-метровго моста, избиение крапивой и катание в бочках.

Всего в сезон войдет 16 серий. Съемки прошли летом 2022 года. В них приняли участие уже знакомые телезрителям актеры Яна Троянова, Максим Костромыкин, Юра Борисов, Василий Кортуков, Тимофей Зайцев, Алина Алексеева, Ксения Суркова, Мухаммед Абу-Ризик, Роза Хайруллина, Юлия Серина и другие.

- Хорошие истории должны хорошо заканчиваться! Не могли мы оставить «Ольгу» и ее поклонников без такой радости. Ведь по всей стране, да что там, по всему миру множество разновозрастных фанатов, - отметил режиссер-постановщик, креативный продюсер и соавтор сценария Павел Орешин.

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