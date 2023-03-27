В Екатеринбурге 27 марта стал самый теплым днем за 143 года наблюдений

Столбики термометров поднялись до +18,1 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 марта стал самый теплым днем как минимум за 143 года. Столбики термометров поднялись до +18,1 градуса. По словам синоптиков, это абсолютный максимум за всю историю наблюдений.

- Среднесуточная температура: +10.7 (+12.7 к норме); ночной минимум: +5.6. Ветер: порывы до 10 м/с. Кольцово дневной максимум: +18; среднесуточная температура: +10.9; ночной минимум: +5, - говорится в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Напомним, что во вторник, 28 марта, в ночное время прогнозируется +2…+7 градуса, на севере до -3 градусов. Днем потеплеет до +9…+14 градусов, на крайнем севере до -1 градуса. Также ожидаются дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду. Затем синоптики обещают небольшое похолодание.

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