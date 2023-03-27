В холдинге ВМП рассказали о последствиях мощного пожара на складе в Арамиле

Научно-производственный холдинг «ВМП» имеет несколько производственных комплексов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В холдинге ВМП рассказали о последствиях мощного пожара на складе лакокрасочных изделий в Арамиле, который произошел 24 марта. В настоящее время ведется расследование, а также оценивается нанесенный ущерб.
- Научно-производственный холдинг «ВМП» имеет несколько производственных комплексов, большие складские запасы готовой продукции и сырьевых компонентов. Оставшиеся мощности составляют не менее 15000 тонн продукции в год, - сообщили в пресс-службе холдинга.
На предприятии считают, что этого хватит для выполнения текущих обязательств и реализации новых проектов.
Напомним, площадь пожара составила 4 000 квадратных метров. Во время тушения огня обвалилась одна из стен завода на 100 «квадратов». С огнем боролись 82 человека и 27 единиц пожарной техники.
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