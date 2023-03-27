В исправительную колонию Екатеринбурга пытались протащить 32 сим-карты в бритвенных машинках

Сим-карты поместили в бритвенные машинки. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В свердловскую исправительную колонию пытались пронести несколько десятков сим-карт. Их поместили в бритвенные машинки. Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел 24 марта в ИК-54 строгого режима. Она находится в городе Новая Ляля. Сим-карты нашли сотрудники отдела безопасности во время досмотра посылок и бандеролей.

- От гражданина К. в четырех бритвенных машинках были обнаружены и изъяты 32 SIM-карты, три гарнитуры и три провода к зарядным устройствам, - рассказали в ГУФСИН.

Посылку должен был получить заключенный Щ. Он осужден по статье 162 часть три и статье 158 часть два. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее в Екатеринбургское СИЗО-1 пытались пронести 11 сим-карт в шоколадных конфетах. Инцидент также произошел 24 марта.

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