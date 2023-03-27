В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы закроют движение на нескольких улицах

Первые репетиции начнутся уже 4 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге военные начинают подготовку к традиционному параду Победы, который по всей стране проходит 9 мая. По этой причине движение по ряду улиц уральской столицы будет ограничено.
При этом первые репетиции начнутся уже 4 апреля. Сначала техника и солдаты будут тренироваться на окраинах Екатеринбурга в утреннее время и постепенно перейдут в центр города, где улицы будут закрывать поздними вечерами и ночью.
В мэрии отметили, что 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля будут задействованы следующие улицы: Дорожная, 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная, Эскадронная.
По этой причине движение по ряду улиц уральской столицы будет ограничено. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Сначала техника и солдаты будут тренироваться на окраинах Екатеринбурга. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Напомним, что в прошлом году Парад Победы в Екатеринбурге состоялся в привычном допандемийном формате. По главной улице города - проспекту Ленина - в 10:00 прошли пешие расчеты и механизированная колонна.
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