На вокзале Екатеринбурга поймали мужчину, который числился в федеральном розыске

На данный момент задержанный передан инициаторам розыска Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пассажирском вокзале Екатеринбурга полицейские поймали жителя Башкортостана, который числился в федеральном розыске. Подозрительного мужчину с ориентировки задержали 26 марта.

- 34-летнего уроженца Республики стражи порядка сняли с пассажирского поезда, следовавшего сообщением «Казань - Новый Уренгой», после чего доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

Как оказалось, он совершил преступление еще в июле 2020 года. На родине его осудили за кражу с проникновением в жилище, однако он предпочел скрыться от приговора. При это мужчина ранее он уже имел проблемы с законом и был судим грабежи, кражи, неправомерное завладение автомобилем и причинение легкого вреда здоровью.

На данный момент задержанный передан инициаторам розыска.