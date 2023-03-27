Свердловская биатлонистка сенсационно победила в спринте на чемпионате России

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская биатлонистка Наталия Шевченко сенсационно победила в спринте на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске. Примечательно, что 22-летняя спортсменка перешла из лыжных гонок меньше года назад.

- Залогом победы Наталии Шевченко стала идеальная стрельба. Она поразила все мишени и на финише показала результат 24.22,5, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сама спортсменка не могла сдержать эмоций после финиша.

- Когда я подошла на второй рубеж, подумала: либо сейчас, либо никогда. Стрельнула ноль и уже была уверена в своей победе. От стрельбы, да, кайфануть удалось, но от самой гонки – очень тяжело, - рассказала сама Наталия Шевченко.

Кстати, первую биатлонную гонку она провела в конце сентября на летнем чемпионате России в Тюмени.

Уже 28 марта состоятся гонки преследования, где Наталия будет стартовать с 35-секундным преимуществом.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru