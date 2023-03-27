Десантник из Каменска-Уральского погиб во время спецоперации на Украине

Прощание с бойцом состоится 28 марта на Аллее Славы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десантник из Каменска-Уральского Михаил Муравьев погиб во время проведения спецоперации на Украине. Ему было 48 лет, в зону боевых действий он отправился добровольцем еще до объявления частичной мобилизации.

- 17 марта старший сержант Михаил Муравьев, штурмуя опорный пункт ВСУ на рубеже Сватово и Кременной, выполнил поставленную перед его подразделением боевую задачу, но получил многочисленные ранения, не совместимые с жизнью, - рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Прощание с бойцом состоится 28 марта на Аллее Славы.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Малышевского городского округа Максим Чечулин, боец состоял в ЧВК. Прощание с ним прошло 24 февраля.

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