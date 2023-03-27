В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю девушку, пропавшую три недели назад

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские разыскивают 16-летнюю Маликахон Исомиддин Исмоилову, которая вышла из дома еще 6 марта и до настоящего времени не вернулась. Где она может находиться – не известно.

Дом девушки находится в Орджоникидзевском районе уральской столицы, ранее она не уходила от семьи.

- Приметы разыскиваемой: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции добавили, что любую информации о несовершеннолетней можно сообщить по следующим телефонам: 8 (343) 356-42-15 (дежурная часть отдела полиции № 15), 8 (343) 356-42-59 (уголовный розыск) или 02 (102).

Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении.