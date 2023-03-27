В зоопарке Екатеринбурга выбрали имя двухмесячной зеленой мартышке

Как оказалось, на конкурс, который длился с 16 по 20 марта, было прислано больше 300 предложений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоопарке Екатеринбурга выбрали имя новому питомцу - зеленой мартышке. О том, что пара гриветов обзавелась потомством, стало известно 16 марта, а сам малыш появился на свет около двух месяцев назад.

- Малыша решено назвать Киви. Имя было выбрано, потому что зеленое и лохматое. Как и было обещано, автор предложения получает премиальное приглашение в зоопарк на две персоны и нашу глубокую благодарность, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Как оказалось, на конкурс, который длился с 16 по 20 марта, было прислано больше 300 предложений. Среди полученных вариантов были Абу, Жеб, Мартин, Бакс, Джамп и даже Донбасс.

- Малыш уже немного подрос и, продолжая крепко держаться за маму, внимательно оглядывает окружающий мир, высовывая наружу любопытную мордочку, - добавили в зоопарке.