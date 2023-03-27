«Золушка» без нафталина: уральские семьи могут насладиться современными театральными этюдами

Фото предоставлено независимой творческой группой «Театр-мастерская»

Каждый из нас может прикоснуться к миру прекрасного. Екатеринбургские театры богаты своим репертуаром и притягивают тысячи зрителей всех возрастов.

Приятно провести выходной всей семьей в театральной атмосфере.

Один из таких семейных спектаклей – «Золушка. Игра в сказку», который приготовила для жителей Екатеринбурга и гостей уральской столицы независимая творческая группа «театр-мастерская» с участием юных и молодых воспитанников 14-25 лет.

В Екатеринбурге 2 апреля в 16.00 часов в культурно–выставочном комплексе «Синара Центр» артисты приготовили для зрителей этюдный спектакль в одном действии, десяти картинах.

На протяжении полутора часов зритель будет увлечен театральная игрой, когда прямо на сцене на первый план выйдут реальные взаимоотношения участников театра, где важен их личный опыт и их отношение к этой истории…

По словам режиссёра-постановщика – основателя независимой творческой группы «театр-мастерская», Лауреата Премии Губернатора Свердловской области Евгения Заева, это семейный спектакль, который будет понятен детям от 10 лет и всем, кто старше.

Музыкальный руководитель – солист театра «Урал Опера Балет» Максим Шлыков убежден, что зритель будет очарован музыкальным сопровождением. Спектакль идёт в сопровождении музыкального ансамбля (фортепиано, виолончель, барабаны) под руководством Натальи Козловой.

Этюды будут наполнены и хореографией, которую поставила хореограф-постановщик, солистка труппы театра танца «Rework Dance Company» Варвара Карнаухова.

Световые и звуковые эффекты обеспечат художник по свету, номинант Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Максим Сергачёв и звукорежиссёр Александр Журавлёв.

Создатели спектакля уверены, что зрители по достоинству оценят стильный, увлекательный, современный этюдный спектакль, которому зритель обычно аплодирует стоя.