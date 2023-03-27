В зону СВО из Югры отправили 14 автомобилей

Фуры с техникой отправились в Ростов Фото: Иван МАКЕЕВ

Из Ханты-Мансийского автономного округа в зону проведения специальной военной операции отправили 14 автомобилей и прицеп. В Ростов для доставки груза отбыли шесть фур, которые через неделю доставят технику, которую потом отправят в зону проведения СВО, исходя из потребностей для выполнения боевых задач.

По информации телеканала ugra-tv.ru, часть техники получилось достать во время проведения транспортной реформы, которую проводят в бюджетных учреждениях ХМАО, вторая часть – это списанная техника, а также восстановленные кареты скорой медицинской помощи.

Вся техника полностью восстановлена и отремонтирована, находится в хорошем техническом состоянии.