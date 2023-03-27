«Центр спасения» доставил их на берег Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие выходные в Свердловской области четыре рыбака провалились под лед на водоемах. Один из инцидентов произошел в Заречном, 25 марта спасатели получили сообщение о том, что на Белоярском водохранилище два человека ушли под воду.

«Центр спасения» доставил их на берег.

- 26 марта в акватории Нейво-Рудянского водохранилища под лед провалились также два рыбака, которые были спасены неравнодушными очевидцами, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме того, на Белоярском водохранилище мужчина провалился под лед, управляя снегоходом. Его вместе с техникой удалось спасти и отправить на берег.

Напомним, что 17 марта на Белоярском водохранилище два рыбака дрейфовали на льдине. Мужчин унесло течением от берега. Однако их вовремя заметили и успели спасти.