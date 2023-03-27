В Югре решили отказаться от вредных привычек

Медики советуют отказаться от вредных привычек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Югре с 27 марта по 2 апреля проходит неделя отказа от вредных привычек, об опасности которых жителям региона расскажут медики. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

По словам врачей, сегодня очень остро в обществе стоит проблема алкоголизма, с которым связано больше 200 болезней. Эта вредная привычка провоцирует от 5 до 75% заболеваний у человека, а также ставит под угрозу безопасность окружающих. Все это приводит к бытовым травмам и несчастным случаям.

Курение табачной и никотиносодержащей продукции приводит к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Курение, алкоголизм и неправильное питание в 70% случаев приводят к инвалидности и преждевременной смерти.

Именно поэтому укрепление здоровья населения – одна из самых важных задач российского здравоохранения, подчеркивают в департаменте здравоохранения Югры.