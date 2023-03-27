В Екатеринбурге задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге машин

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге машин «Нива» и «Газель», которые сгорели 21 марта на улице Новой.

- Следственно-оперативная группа установила, что обе машины были вскрыты. При этом в обоих случаях очаг возгорания находился внутри салона, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, в каждом случае составил порядка 200 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчина после освобождения из мест лишения свободы, где находился за подобное преступление, жил в садовом доме у родственницы. Он нигде не работал, денег у него не было, поэтому он решил вскрыть несколько автомобилей и похитить из них ценные вещи.

Из одного автомобиля подозреваемый вытащил магнитолу, а в другом нашел набор инструментов. Затем, чтобы не оставлять следов, он поджег обе машины.

На мужчину завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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