Некоторые продукты лучше обходить стороной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт Ольга Чиркова назвала три самых вредных для желудка продукта. В список попали крепкий алкоголь, жареное мясо и сладкая газировка. Об этом пишет издание NEWS.ru.

В жареном мясе, по словам специалиста, есть много канцерогенов и других вредных веществ, которые мешают усваиваться продуктам в желудке, а также вредящих всему организму.

Не нужно кушать копченое жирное мясо и колбасные изделия. Это тяжелые продукты, в которых много вредных добавок и канцерогенов.

Крепкий алкоголь может привести к ожогам слизистой оболочки, а сладкая газировка способна спровоцировать брожение в организме и вздутие живота.