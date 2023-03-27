Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 10:27

Министром инвестиций и развития Свердловской области стал Вадим Третьяков

Он приступит к исполнению обязанностей с 28 марта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вадим Третьяков приступит к исполнению обязанностей с 28 марта

Вадим Третьяков приступит к исполнению обязанностей с 28 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министром инвестиций и развития Свердловской области стал Вадим Третьяков. Он приступит к исполнению обязанностей с 28 марта. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

- Вадим Третьяков родился в Казахской ССР. Высшее образование получил в Актюбинском педагогическом институте, а позднее окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Ранее он работал, в том числе в Министерстве Российской Федерации по делам Крыма и Министерстве экономического развития РФ.

Напомним, Виктория Казакова ушла с поста министра инвестиций и развития Свердловской области 1 марта 2022 года. Она была назначена министром инвестиций и развития в 2017 году. До этого она работала в Министерстве промышленности Свердловской области.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.