У арестованного гендиректора завода «Исеть» изъяли имущество

Имущество изъели в доход государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

У арестованного гендиректора завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малика Гайсина изъяли имущество в доход государства. Это следует из картотеки Ленинского суда Екатеринбурга. Иск в суд направил заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

Напомним, ранее Малика Гайсина обвинили по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» и отправили под домашний арест. В следствии полагают, что предприятие сорвало государственный оборонный заказ.

- 16 марта Гайсину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 дней, то есть по 13 мая. Статья 201 часть 1 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Малик Гайсин в 90-е годы прошлого столетия был одним из крупнейших бизнесменов Свердловской области. В 1995 году он участвовал в выборах губернатора и избирался депутатов Госдумы, однако к 2000-м годам ушел из политики и на время затих.

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