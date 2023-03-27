На Ямале стали выписывать пациентам электронные рецепты

Рецепт теперь всегда под рукой в смартфоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медицинских учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа врачи теперь выписывают электронные рецепты всем, а не только льготникам, как раньше. Документ теперь оформляется в информационной системе, где врач ставит свою цифровую подпись. Все назначения хранятся в единой базе данных. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Для получения рецепта и предъявления его в аптеке, следует установить мобильное приложение «Мой рецепт», где есть информация об аптеках, в которых можно забрать лекарства. Оплатить заказ и заказать доставку теперь можно по QR-коду.

Выписка электронного документа занимает меньше минуты, что существенно экономит время врача и пациента. К тому же такой рецепт всегда под рукой.