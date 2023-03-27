В регионе ожидается увеличение численности клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за выходные от укусов клещей пострадали три человека.

- 24 марта клещ впился в жителя Богдановича, когда тот находился в Сысертском районе, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре. - 26 марта от членистоногого пострадали два екатеринбуржца (один случай - также в Сысертском районе, второй - в Каменске-Уральском).

Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2023 году в регионе ожидается увеличение численности клещей. При этом, по данным специалистов, на отдельных территориях южной горной тайги лесной зоны и северной лесостепи лесостепной зоны количество клещей незначительно снизится или будет на уровне прошлого года.

Напомним, за прошлый сезон в регионе зарегистрировано 47,4 тысячи пострадавших от клещей, из них 8 тысяч - дети. Это в 1,39 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднемноголетних данных.

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