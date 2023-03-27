Машинист из Каменска-Уральского попал в шоу на федеральный канал

Александр попал в шоу на федеральный канал. Фото: кадр с телеканала СТС

20 марта на одном из федеральных телеканалов стартовал первый сезон шоу «Суперниндзя», одним из участников которого стал машинист из Каменска-Уральского Александр Трушков. Об этом пишет телеканал KU66.RU.

Четыре года назад Александра выгнала из дома жена, после чего он взял себя в руки, стал вести здоровый образ жизни, занялся воркаутом и с тех пор посещает соревнования.

- Сейчас я в телевизоре. На шоу я хочу доказать, что измениться хочет каждый, - рассказывает Александр.

В финал конкурс уральцу пройти не удалось, так как он сорвался на трассе с кольца в шагах от контрольной точки.