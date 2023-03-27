В Екатеринбурге горожане встречают перелетных птиц на экскурсиях

Перелетные птицы возвращаются в Екатеринбург Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге каждые выходные проводятся экскурсии под руководством опытных орнитологов. Специалисты водят горожан по паркам и скверам, рассказывая про перелетных птиц, которые здесь встречаются. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Экскурсии, по словам орнитолога Нины Садыковой, проводятся в Летнем парке "Уралмаш", в Дендрарии, Харитоновском парке, Калиновском лесопарке, ЦПКиО и Зеленой Роще. Перелетные птицы есть в каждом из этих парков.

- Освоение города сулит перелетным птицам определенные преимущества, - рассказывает кандидат биологических наук Нина Садыкова.

Так, например, в городе много корма для птиц, более теплый климат, есть незамерзающие водоемы, меньше хищников, разнообразие растений. В 2023 году в Екатеринбург уже прилетели зяблики, цапли, грачи, зеленушки.