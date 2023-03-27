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НовостиОбщество27 марта 2023 7:01

В Свердловской области заработала горячая линия для жалоб в сфере обеспечения лекарствами

Она будет работать до 31 марта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия

По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заработала горячая линия для жалоб на нарушения в сфере обеспечения льготников лекарствами. Она будет работать до 31 марта. На обращения будут реагировать сотрудники прокуратуры.

- По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В случае выявления нарушений закона будут приняты меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушенных прав жителей региона.

В обращении необходимо указать свои данные, в том числе ФИО, адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, и описать суть проблемы.

Информацию о нарушениях жители региона могут сообщать по телефону 8 (343) 376-82-61 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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