В Свердловской области заработала горячая линия для жалоб в сфере обеспечения лекарствами

По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заработала горячая линия для жалоб на нарушения в сфере обеспечения льготников лекарствами. Она будет работать до 31 марта. На обращения будут реагировать сотрудники прокуратуры.

- По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверочные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В случае выявления нарушений закона будут приняты меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушенных прав жителей региона.

В обращении необходимо указать свои данные, в том числе ФИО, адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, и описать суть проблемы.

Информацию о нарушениях жители региона могут сообщать по телефону 8 (343) 376-82-61 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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