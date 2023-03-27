В Нижнем Тагиле убийцу с огромными ногами вычислили по обуви

Убийца оставил свою обувь на месте преступления Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор Валентину Козлову, который огромными ногами 51 размера забил своего знакомого. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

По версии опытных следователей, 17 октября прошлого года гражданин Козлов приехал к своему знакомому в квартиру на Уральский проспект в Нижнем Тагиле. Хозяин квартиры, приняв на грудь, неожиданно оскорбил гостя.

Козлов в долгу решил не оставаться и принялся избивать собутыльника. Сначала он бил хозяина квартиры руками, а довершил свое преступное деяние огромными ногами. Мужчина от ударов погиб на месте.

Валентин Козлов, будучи в состоянии изрядного подпития, не смог найти у дверей один из своих кроссовок 51 размера. Позже обувь нашли сотрудники полиции. Именно по обуви мужчину и вычислили, ведь ранее он уже попадал в поле зрения силовиков.

Ближайшие 11 лет тагильчанин с огромными ногами проведет в местах не столь отдаленных.