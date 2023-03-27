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НовостиОбщество27 марта 2023 5:33

Депутат Гордумы Екатеринбурга помог артиллеристам, отправленным на СВО

Алексей Вихарев купил квадрокоптер и 20 наушников
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат Гордумы Екатеринбурга и руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев помог артиллеристам, отправленным на СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- Во время подготовки отправлял ребятам техническое оборудование, но в боевых условиях оно быстро выходит из строя, - рассказал депутат. - Парни написали и попросили купить для них квадрокоптер и 20 активных наушников с эффектом шумоподавления. Учитывая род войск, наушники особенно нужны, чтобы сберечь здоровье бойцов.

Он отметил, что посылка уже дошла до артиллеристов.

Напомним, ранее Алексей Вихарев приобрел и передал для бригады мобилизованных связистов бинокли, квадрокоптер, активные наушники для подавления шума, прорезиненные дождевики, газовые горелки и гемостатические салфетки.

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