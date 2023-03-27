Льготой на проезд в пригородных поездах смогут воспользоваться пенсионеры Свердловской области с 1 апреля

Фото из архива РЖД

С 1 апреля по 31 октября 2022 года для граждан, проживающих в Свердловской области и получающих пенсии по старости, а также для женщин с 55 и мужчин с 60 лет, вводится скидка 50% на проезд в пригородных поездах по территории региона (перевозчик АО «Свердловская пригородная компания»).

Льгота предоставляется на основании постановления областного правительства следующим категориям жителей области:

гражданам, получающим страховые пенсии по старости;

гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно);

гражданам, приобретшим право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

Оформить льготные билеты можно в пригородных кассах. В случае посадки со станций, где нет пригородных касс – в пригородных поездах.

Скидка предоставляется на основании документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также право на льготу: пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, справка о назначении пенсии, либо их нотариально удостоверенных копий. Для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не получающих пенсию – на основании паспорта с пропиской. Документы необходимо иметь с собой также во время поездки.

Региональную льготу на проезд в пригородных поездах в Свердловской области также имеют ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и ряд других категорий. С подробным перечнем льгот можно ознакомиться на сайте АО «Свердловская пригородная компания» https://svrpk.ru/pages/page/url/Regionalnyie_lgotyi и в пригородных кассах.

Отметим, в границах муниципального образования город Екатеринбург, где с 24 февраля действует Единый городской тариф (ЕГТ), стоимость поездки на любое расстояние без пересадки для пенсионеров с 1 апреля до 31 октября составит 17 рублей 50 копеек. В зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов СвЖД, в формате «наземного метро» ежесуточно доступны 142 пригородных поезда.

В зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов СвЖД: Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ, о.п. Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Огородная, Шувакиш, о.п. Палкино, Северка, о.п. Палкино (Дружинино), обп. Перегон, о.п. 1639 км, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, о.п. 21 км (Полевской), Сысерть, о.п. Шабровская, Рзд. Приисковый, Рзд. Путевка, о.п. Чапаевская, о.п. Чапаевская II, о.п. Лечебный, о.п. Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, о.п. Большая Поляна (ранее 1826 км), Исток, о.п. Хуторята, о.п. Глубокое, Аппаратная, Березит.

Действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников и студентов, пенсионеров. Дети до 7 лет едут бесплатно.