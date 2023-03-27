Екатеринбурженка накопила долг по алиментам в 1,4 млн и сбежала с новым мужем в Москву

Женщина уехала в другой город, а приставам не сообщила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга накопила долг по алиментам в 1,4 миллиона рублей, которые должна была выплачивать девятилетнему ребенку, и не являлась к приставам. Тогда они решили сами с ней выйти на связь, но не обнаружили дома.

- Выходом в адрес судебным приставом-исполнителем установлено, что по месту жительства (ул. Бебеля) женщина давно не живет, только зарегистрирована, об этом рассказал ее брат. Также выяснилось, что должница вышла замуж, сменила фамилию и уехала куда-то с мужем на новое место жительства, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Женщина, согласно законодательству, должна была сообщить приставам о смене места жительства. Ее объявили в розыск. Оказалось, что нерадивая мать уехала в Москву.

После опроса и разъяснений приставами о наступлении уголовной ответственности, женщина оплатила всю сумму задолженности одним платежом. Деньги перечислены взыскателю на содержание ребенка.

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