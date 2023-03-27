В Свердловской области потеплеет до +16 градусов

Вновь наступит теплая погода в первой пятидневке апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают свердловчанам 27 и 28 марта теплую погоду и дожди. По данным Уральского гидрометцентра, 27 марта ожидается от +11 до +16 градусов, на севере до +3 градусов, осадки, а также ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 28 марта, в ночное время прогнозируется +2…+7 градуса, на севере до -3 градусов. Днем потеплеет до +9…+14 градусов, на крайнем севере до -1 градуса. Также ожидаются дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду. Затем синоптики обещают небольшое похолодание.

- В середине недели 29-30 марта кратковременно похолодает на Среднем Урале. Температура ночью 0…-5 градусов, на крайнем севере Свердловской области и Пермского края до -10 градусов, днем +2…+7 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее данным, вновь наступит теплая погода в первой пятидневке апреля 31 марта-5 апреля: ночью ожидается +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов, на крайнем севере Свердловской области +3…+8 градусов. Синоптики отметают, что кое-где на открытых пространствах юга Свердловской вероятен сход снега.

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