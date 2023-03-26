В Екатеринбурге мужчина после ДТП обматерил и ударил девушку

Мужчина устроил перепалку на перекрестке. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге 26 марта произошел очередной дорожный скандал. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Восточной мужчина вышел из автомобиля «Лада Гранта», подошел к девушке, которая снимала его на камеру, обматерил ее, а потом ударил.

По словам девушки, запись с телефона которой размещена в группе «Инцидент Екатеринбург» в ВКонтакте, до этого неадекватный мужчина, от которого, по ее словам, пахло алкоголем, врезался на отечественной легковушке в автомобиль, на котором она ехала с мужем.

Потом мужчина покинул место ДТП, но его догнали на Восточной-Ленина. Там-то и произошла потасовка.

- Он пытался уехать. Когда мы его догнали на светофоре, водитель «Лады» выскочил из автомобиля и накинулся с кулаками на моего супруга, - рассказывает девулка.

На претензии мужчина отвечал речью, которая почти полностью состояла из нецензурных слов. После перепалки мужчина на автомобиле «Лада Гранта» поехал дальше, а пострадавшая сторона заявила об инциденте в ГИБДД Екатеринбурга.