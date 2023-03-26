Мэр Нижнего Тагила раздал культурные премии

Владислав Пинаев отметил профессиональные творческие коллективы Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил премии за достижения в области культуры. В списке получателей оказались два городских театра – Театр кукол и Драмтеатр, а также музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и ансамбль народного танца «Огонек».

Коллектив Театра Кукол удостоен премии за постановку «Серая шейка», а артистов Драматического театра отметили за спектакль «Озорник». Музей-заповедник отличился в 2022 году оригинальным выставочным проектом «Нижний Тагил в масштабных проектах страны». Ансамбль «Огонек» отметили за проект «Огонек русской души».