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НовостиЗвезды26 марта 2023 13:32

Мэр Нижнего Тагила раздал культурные премии

В списке получателей оказались два театра, заповедник и ансамбль
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Владислав Пинаев отметил профессиональные творческие коллективы Нижнего Тагила

Владислав Пинаев отметил профессиональные творческие коллективы Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил премии за достижения в области культуры. В списке получателей оказались два городских театра – Театр кукол и Драмтеатр, а также музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и ансамбль народного танца «Огонек».

Коллектив Театра Кукол удостоен премии за постановку «Серая шейка», а артистов Драматического театра отметили за спектакль «Озорник». Музей-заповедник отличился в 2022 году оригинальным выставочным проектом «Нижний Тагил в масштабных проектах страны». Ансамбль «Огонек» отметили за проект «Огонек русской души».