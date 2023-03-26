В Екатеринбурге стартует месячник чистоты

Екатеринбург будут прибирать весь апрель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 27 марта стартует месячник чистоты, который закончится в конце апреля общегородским субботником. К майским праздникам в городе приберут газоны, дороги и тротуары, сообщают в администрации уральской столицы.

Часть коммунальной техники уже переоборудовали для выполнения работ в летний период.

- Не исключены осадки в виде снега, поэтому часть машин пока остается работать в зимнем режиме. Всего для уборки города организовано 27 бригад, после этого на участок выходит техника, - рассказывает председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Общегородской субботник предварительно запланирован на 29 апреля. Точная дата может быть скорректирована с учетом погодных условий.